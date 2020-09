Esclusiva: Reggina, è Cionek l’obiettivo per la difesa (Di martedì 8 settembre 2020) Sfumato Rami, la Reggina vuole perseguire un altro obiettivo per la difesa. Nelle ultime ore è entrata nel vivo la trattativa per Thiago Cionek, classe 1986, svincolatosi dalla Spal. E’ lui il centrale che il club amaranto vuole assicurare nel più breve tempo possibile a Mimmo Toscano, sarebbe un rinforzo di assoluto spessore per la Serie B. Cionek, prima della Spal, ha avuto altre esperienze in Italia con Padova, Modena e Palermo. Foto: Twitter ufficiale Spal L'articolo Esclusiva: Reggina, è Cionek l’obiettivo per la difesa proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

Nonostante questo, il presidente Luca Gallo ed il Ds Taibi non appaiono ancora sazi. Qualora riuscisse anche questa operazione, potrebbe radicalmente cambiare la posizione di Reginaldo, oggi in organi ...

La Reggina ha Corazza in uscita (il Palermo è in pressing) e lavora forte per Falcinelli in modo da anticipare la concorrenza del Pordenone. Si tratta di Diego Falcinelli, ne… Leggi ...

