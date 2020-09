Esclusiva: Cionek-Faty-Folorunsho, la Reggina prepara un tris. La verità su Falcinelli (Di martedì 8 settembre 2020) Thiago Cionek, Ricardo Faty e Michael Folorunsho sono vicini alla Reggina. Stiamo parlando del difensore svincolato ex Spal, del centrocampista 34enne svincolato ex Roma e del centrocampista centrale classe 1998 in uscita dal Bari via Napoli. La trattativa per centrale difensivo è nata a sorpresa nelle ultime ore e potrebbe avere l’invocato epilogo nel giro di qualche giorno. La verità su Falcinelli è questa: l’attaccante di proprietà del Bologna è stato trattato dalla Reggina ma non è stato vicino, fantasie quelle legate al fatto che la trattativa si sarebbe chiusa tra lunedì e martedì di questa settimana. Infatti, siamo ormai a mercoledì e la Reggina sta facendo altre valutazioni. E se ... Leggi su alfredopedulla

