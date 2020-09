Esclusiva: Calò, il Pordenone spinge. Ma c’è sempre il Brescia (Di martedì 8 settembre 2020) Giacomo Calò è un centrocampista di grande qualità, classe 1997, visione di gioco e predisposizione agli assist. Vi avevamo parlato in tempi non sospetti del Pordenone che in queste ore sta insistendo, proprio perché cederà Burrai al Perugia. Il Genoa, proprietario del cartellino, non vorrebbe darlo in prestito, il Pordenone comunque insiste. Il Brescia resta in corsa, anche perché al Genoa piace il terzino Sabelli. E per Calò sulla sfondo c’è la Reggina. Foto: logo Pordenone. L'articolo Esclusiva: Calò, il Pordenone spinge. Ma c’è sempre il Brescia proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

