Esclusi dalla Nazionale Inglese, arrivano le scuse di Greenwood: “Imparerò la lezione” (Di martedì 8 settembre 2020) Negli ultimi giorni ha fatto sicuramente discutere la bufera scatenatasi nel ritiro della Nazionale Inglese. Phil Foden e Mason Greenwood sono stati Esclusi dopo aver fatto entrare due ragazze in hotel, violando di fatto tutte le norme anti-Covid. Southgate successivamente ha spiegato che l'allontanamento era l'unica soluzione per evitare possibili contagi.LE scuse DI Greenwoodcaption id="attachment 1018267" align="alignnone" width="300" Foden - Greenwood (Getty Images)/captionA pochi giorni dall'Esclusione sono arrivate le prime parole di scuse da parte del talento del Manchester United Greenwood: "Posso solo chiedere scusa per l'imbarazzo che ho causato. In particolare, voglio scusarmi con Gareth Southgate, per averlo ... Leggi su itasportpress

