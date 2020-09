“Ero io il loro obiettivo”. Omicidio Willy, il dolore dell’amico Federico. Cosa è successo (Di martedì 8 settembre 2020) Federico Zurma, amico ventunenne di Willy Monteiro Duarte, era il vero obiettivo della furia dei quattro ventenni arrestati dai carabinieri di Colleferro. Il 21enne è morto dopo essere stato picchiato selvaggiamente al culmine di una banale lite con un altro gruppo di ragazzi. A scatenare la lite, poi sfociata in un Omicidio, ci sarebbero, secondo i carabinieri che indagano sul caso futili motivi. Federico ripensa continuamente a quella notte, quando l’amico è intervenuto in sua difesa quando l’ha visto in difficoltà con i fratelli Bianchi. “Me lo porterò dietro a vita, preferisco non commentare oggi. Posso solo dire che davvero Willy si è trovato nel posto sbagliato al momento sbagliato”, ha raccontato il giovane al Corriere della Sera. ... Leggi su caffeinamagazine

