Ermanno Russo (Forza Italia): Covid-19, potenziare la medicina territoriale per rispondere alla domanda di salute dei cittadini (Di martedì 8 settembre 2020) “Con la giunta Caldoro eravamo riusciti ad invertire la rotta dopo anni di malgoverno della sinistra, investendo fondi europei ed ordinari in azioni di sistema e non più in finanziamenti a pioggia. Devo constatare, con grande rammarico, che in cinque anni di giunta De Luca tutto è tornato com’era prima, cioè ai meccanismi della vecchia politica, con fondi distribuiti nuovamente a pioggia e mancette varie. Così non andiamo da nessuna parte”. Per Ermanno Russo, vicepresidente in carica del Consiglio regionale della Campania e candidato capolista di Forza Italia nel collegio di Napoli e provincia alle elezioni del 20 e 21 settembre, “la Regione è un ente di programmazione, non di gestione, occorre pianificare lo sviluppo dei territori senza cedere ... Leggi su ildenaro

"Non ritardare ulteriormente l’avvio di politiche di riequilibrio degli investimenti e a cogliere la straordinaria occasione posta dal Recovery Fund". A sostenerlo nel ...

Napoli, 6 Settembre – “Sorprende che a parlare di caos per le troppe liste a sostegno del presidente De Luca sia proprio l’onorevole Pomicino, che in barba alla sua storia e alla sua preparazione poli ...

"Non ritardare ulteriormente l'avvio di politiche di riequilibrio degli investimenti e a cogliere la straordinaria occasione posta dal Recovery Fund". A sostenerlo nel ...