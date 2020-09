Ermal Meta: "Caro Willy, la miseria è come le erbacce. Se non ce ne curiamo, finisce per seppellirci" (Di martedì 8 settembre 2020) “Caro Willy, sarai seduto ad aspettare di entrare anche tu insieme agli altri. Un uomo che non conosci starà verificando che sia veramente tu. Purtroppo sei tu”: inizia così il post su Facebook che il cantante Ermal Meta ha dedicato a Willy Monteiro Duarte, il ragazzo di soli 21 anni ucciso a Colleferro a calci e pugni.L’artista immagina l’arrivo del giovane “dall’altra parte”. “Tra poco si apriranno le porte e tu potrai entrare fra l’incredulità di tutti - prosegue il post -. Ti daranno un ruolo importante, forse farai sorridere quelli che come te sono saliti troppo presto, magari per premiarti ti daranno pure le ali. Probabilmente ti occuperai dei bambini scomparsi in mare, di tutti quelli che sono stati ... Leggi su huffingtonpost

