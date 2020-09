Era Patty Griffini del Grande Fratello 5: oggi a 52 anni è la migliore amica di Belen [FOTO] (Di martedì 8 settembre 2020) In onda da più di 20 anni, il Grande Fratello è il reality show per antonomasia e tanti concorrenti sono rimasti nella mente dei telespettatori italiani. Tra questi c’è sicuramente Patrizia Griffini, capelli cortissimi ossigenati, dal carattere sopra le righe e presa di mira dalla Gialappa’s band per le sue esclamazioni rimaste nella mente dei telespettatori. Protagonista indiscussa della quinta edizione del reality, che fine ha fatto? Patty Griffini oggi FOTO Era il 2005 quando la “petineuse”, come amava farsi chiamare, approdò nella casa di Cinecittà. Da allora Patrizia ‘Patty’ Griffini, non è più apparsa in tv, ma ha continuato ... Leggi su velvetgossip

