Era Marissa Cooper in The O.C.: oggi a 34 anni ha perso 20 chili sembra un’altra [FOTO] (Di martedì 8 settembre 2020) Dopo The O.C. Misha Barton era ingrassata di molti chili, i fan stentavano a riconoscerla. Dopo un periodo particolare della propria vita, Barton è tornata a recitare e ha riacquistato la forma. Ecco com’è diventata oggi a 34 anni. Chiunque abbia vissuto la propria adolescenza nei primi anni Duemila è stato segnato da un terribile dramma: la morte di Marissa Cooper, interpretata da Mischa Barton, in The O.C. La biondina trasgressiva era uno dei quattro protagonisti dell’amatissimo Teen Drama, assieme a Ryan Atwood, a Seth Cohen e a Summer Roberts (interpretata da Rachel Bilson). Un quartetto indissolubile, perno della vicenda; inutile spiegare come, con la morte di Marissa al termine della terza ... Leggi su velvetgossip

g0rgeyhun : finalmente nella prossima puntata marissa torna alla harbor era ora - saria_mba : @IostoconTarabas Marissa tutta la vita perché era pazza scoppiata ma joey era solo un piombo complessata, zero dive… - crucioh : RT @lamargheeeee: Era il 26 luglio del 2006, era una sera calda di estate e in tv andava in onda, l’episodio che ci ha fatto più male di se… -

Ultime Notizie dalla rete : Era Marissa Era Marissa The O.C.: oggi a 34 anni è dimagrita 20 chili... FOTO Velvet Gossip Women of the Movement: ABC ordina una miniserie sul movimento per i diritti civili

In occasione del 65esimo anniversario della morte di Emmett Till, un ragazzo afroamericano che venne brutalmente assassinato nel Sud degli Stati Uniti nel 1955, ABC dedicherà alla sua storia una minis ...

In occasione del 65esimo anniversario della morte di Emmett Till, un ragazzo afroamericano che venne brutalmente assassinato nel Sud degli Stati Uniti nel 1955, ABC dedicherà alla sua storia una minis ...