Era Luna Melis di X Factor: oggi a 18 anni, occhiali da vista e… [FOTO] (Di martedì 8 settembre 2020) Il suo è stato uno dei volti più amati della storia di X Factor Italia. Luna Melis, 18 anni compiuti lo scorso gennaio, aveva partecipato alla dodicesima edizione del talent show, nella categoria Under Donne guidata allora da Manuel Agnelli. Nonostante la giovanissima età, la ragazza aveva mostrato una grinta e un’energia fuori dal normale, che l’avevano portata a classificarsi in terza posizione. La doppia avventura a X Factor L’avventura vissuta da Luna Melis a X Factor Italia non si era però conclusa con la partecipazione alla dodicesima edizione del talent show. La giovanissima cantante era stata infatti chiamata l’anno successivo per condurre il Daily del programma, la striscia quotidiana in onda ... Leggi su velvetgossip

wonderful_g : RT @GuglielminaS: . La luna in cielo era piena, le lunghe onde grigie venivano avanti una alla volta, e tutto quanto era attorno a me semb… - MG4224 : RT @GuglielminaS: . La luna in cielo era piena, le lunghe onde grigie venivano avanti una alla volta, e tutto quanto era attorno a me semb… - lukas_corso : RT @GuglielminaS: . La luna in cielo era piena, le lunghe onde grigie venivano avanti una alla volta, e tutto quanto era attorno a me semb… - rosylily78 : RT @MunaronLuisella: Lei è la giovane maremmana che era in canile e che saltava tutte le recinzioni... Aveva bisogno di una casa e di fami… - Taiseishogun : RT @GuglielminaS: . La luna in cielo era piena, le lunghe onde grigie venivano avanti una alla volta, e tutto quanto era attorno a me semb… -

Ultime Notizie dalla rete : Era Luna La Luna sta ''arrugginendo'' e la responsabilità sarebbe della Terra Hardware Upgrade La Luna sta ''arrugginendo'' e la responsabilità sarebbe della Terra

Potrebbe sembrare bizzarro, ma la Luna presenterebbe tracce di "ruggine" secondo le rilevazioni della sonda indiana Chandrayaan-1 (operante fino al 2009), che sono state esaminate in vari anni e ora f ...

Castelnovo Sotto: cena al chiaro di luna e concerto dei “Ma noi no”. Il ricavato devoluto ai progetti sociali del Comune

Cena in piazza e concerto dei “Ma noi No” nella serata “Castelnovo al chiaro di luna” che si terrà sabato 19 settembre. L’iniziativa prevede l’inizio alle ore 18 con la preparazione di gnocco fritto e ...

Potrebbe sembrare bizzarro, ma la Luna presenterebbe tracce di "ruggine" secondo le rilevazioni della sonda indiana Chandrayaan-1 (operante fino al 2009), che sono state esaminate in vari anni e ora f ...Cena in piazza e concerto dei “Ma noi No” nella serata “Castelnovo al chiaro di luna” che si terrà sabato 19 settembre. L’iniziativa prevede l’inizio alle ore 18 con la preparazione di gnocco fritto e ...