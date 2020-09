Ennesimo incendio sul viadotto della Magliana: autostrada Roma-Fiumicino chiusa (Di martedì 8 settembre 2020) E’ divampato questo pomeriggio intorno alle 16 un incendio di sterpaglie su Via Isacco Newton, all’altezza del viadotto della Magliana. A causa del denso fumo l’autostrada Roma-Fiumicino è stata chiusa, le operazioni di spegnimento sono tuttora in corso. Sul posto sono presenti i Vigili del Fuoco, la Protezione Civile, la Polizia Locale e gli agenti dell’ XI gruppo Marconi. su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta

Non accenna a placarsi, la sequela di incendi in provincia di Latina. A Fondi l’ultimo un ordine di tempo, divampato nella giornata di sabato e di grandi proporzioni, ha interessato l’area di via Pont ...

