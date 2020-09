Enel verso addio al carbone in Italia nel 2025. "Ma accelerare le autorizzazioni" (Di martedì 8 settembre 2020) Sull’addio al carbone nel 2025 previsto dalla normativa europea finora si era registrata una reazione piuttosto fredda. Invece in audizione alla Camera Enel annuncia che “chiuderà tutti i suoi impianti a carbone in Italia entro il 2025” e li sostituirà “con un mix di rinnovabili”.“Noi abbiamo l’impegno, e abbiamo già cominciato nel corso degli ultimi due o tre anni, a chiudere tutti gli impianti a carbone per il 2025” spiega l’a.d. di Enel Italia, Carlo Tamburi ha specificato che “dal primo gennaio chiuderemo il sito a carbone Brindisi 2, sempre nel 2021 chiuderemo gli impianti a carbone a ... Leggi su huffingtonpost

Dome689 : RT @HuffPostItalia: Enel verso addio al carbone in Italia nel 2025. 'Ma accelerare le autorizzazioni' - HuffPostItalia : Enel verso addio al carbone in Italia nel 2025. 'Ma accelerare le autorizzazioni' - verderese_fabio : @ritadallachiesa grazie finalmente l'indignazione verso il Mercato libero enel.energia..che mercato libero!!!!!e un… -

Ultime Notizie dalla rete : Enel verso Enel verso addio al carbone in Italia nel 2025. "Ma accelerare le autorizzazioni" L'HuffPost Tutte le proposte del Mise per il Recovery Plan che toccano anche Eni, Enel, Snam, startup e pmi

Ecco la bozza di documento del ministero dello Sviluppo economico con le proposte per il Recovery Plan inviate a Palazzo Chigi “Trasformazione digitale e innovazione”, “Transizione verde”, “Attrattivi ...

LODI Riapertura della scalinata Federico II, dopo tre anni la situazione si sblocca

Primo passo per la riapertura della scalinata Federico II: mercoledì è stata effettuata da Enel la rimozione della vegetazione spontanea cresciuta nei pressi della cabina adiacente alle mura. L’operaz ...

Ecco la bozza di documento del ministero dello Sviluppo economico con le proposte per il Recovery Plan inviate a Palazzo Chigi “Trasformazione digitale e innovazione”, “Transizione verde”, “Attrattivi ...Primo passo per la riapertura della scalinata Federico II: mercoledì è stata effettuata da Enel la rimozione della vegetazione spontanea cresciuta nei pressi della cabina adiacente alle mura. L’operaz ...