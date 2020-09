ENEA, al via in Sicilia la manifestazione “Green Salina Energy Days” (Di martedì 8 settembre 2020) (Teleborsa) – Da giovedì 10 a domenica 13 settembre si svolgerà a Salina, nell’arcipelago delle Eolie, in Sicilia, la terza edizione della manifestazione Green Salina Energy Days, dedicata agli aspetti chiave della transizione energetica nelle isole minori. L’evento – fa sapere ENEA in una nota – è parte integrante della Settimana europea dell’energia sostenibile (EUSEW 2020) e della campagna Italia in Classe A, promossa dal Ministero dello Sviluppo Economico e realizzata dall’ENEA. Dal 2019 Salina figura tra le prime 6 Isole Pilota dell’Unione europea per la transizione verso l’energia pulita e la sostenibilità ambientale e sociale. La designazione è stata ... Leggi su quifinanza

tecnopoloparma : RT @PID_CamCom: Al via Enea Tech, gestirà il primo fondo italiano per il trasferimento tecnologico - Startupitalia

