Emma Marrone travolta dagli insulti per la foto con “un ragazzo d colore che ha fame”. Lei sbotta: “È Kanye West, siete la feccia di questo Paese” (Di martedì 8 settembre 2020) La violenza verbale sui social ormai è dilagante e riguarda un po’ tutti personaggi famosi e non. In molti stanno esprimendo solidarietà alla famiglia del giovanissimo Willi Monteiro Duarte, massacrato di botte dopo aver tentato di difendere un amico, ma c’è chi risponde ai messaggi solidali con parole piene di violenza anche in difesa (paradossalmente) degli assassini. A finire nel calderone degli haters anche Emma che, come molti suoi colleghi, ha affidato ai social il suo pensiero sul terribile fatto e sul tema della violenza nella società. Una valanga di offese si sono riversate sul giudice di “X Factor”, tra le quali un post sul profilo Twitter “Tweet News”, dove sopra la foto dell’artista con il rapper ed ex candidato alle presidenziali Kanye ... Leggi su ilfattoquotidiano

armani : Italian artist Emma Marrone wore Giorgio Armani to the Venice Film Festival. #ArmaniStars #Venezia77 @la_Biennale… - Adnkronos : Colleferro, #EmmaMarrone: 'Violenza cresce e si insidia piano' - Agenzia_Ansa : Emma Marrone e le altre FOTO il red carpet di #Venezia77 #ANSA - Kekka________ : RT @Una_Gioia_Mai: Emma Marrone insultata perché in una foto è con Kanye West che da molti è stato scambiato per un immigrato. 1) siete raz… - malinca73 : RT @ilmessaggeroit: Emma Marrone, insulti per la foto con un “ragazzo di colore che ha fame”. Ma lei: «Guardate che è Kanye West, siete fec… -