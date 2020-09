Emma Marrone riceve insulti razzisti per aver offerto la cena a Kanye West, lei sbotta: “Iniziamo a punire le parole” (Di mercoledì 9 settembre 2020) La cantante Emma Marrone è stata insultata per aver aiutato un “immigrato”, ma è una falsa notizia. Lei replica: “E’ Kanye West. Quelli che insultano sono la feccia di questo paese” Il razzismo è una tematica di cui si discute molto negli ultimi anni e anche negli ultimi giorni. Oltre a Elodie, anche Emma Marrone è stata bersagliata da commenti e insulti razzisti da parte di haters. E’ accaduto proprio ieri, 8 settembre quando la cantante ha postato a una foto del 2015, in cui la ritrae in compagnia di Kanye West. Quest’ultimo, però, è stato scambiato per un “immigrato” da numerosi utenti, senza che ... Leggi su nonsolo.tv

