Emma Marrone, insulti per la foto con il vip (che non tutti hanno riconosciuto). E lei sbotta (Di martedì 8 settembre 2020) È un periodo molto intenso per Emma Marrone, che l’altro giorno ha anche partecipato alla 77esima Mostra internazionale del cinema di Venezia incantando tutti con un look firmato Giorgio Armani e orecchini da capogiro. La cantante ha infatti indossato dei pendenti di forma esagonale, firmati Bulgari, in oro bianco con 18 kt con pavé di diamanti dal costo di ben 46.600 euro. “Sono davvero onorata di far parte di questa grande famiglia. Grazie infinite a Giorgio Armani e a tutto il team di @armanibeauty per questa ennesima esperienza insieme. Evviva il cinema”, ha scritto Emma, che ha preso parte alla prima di “Miss Marx”, su Instagram. La cantante salentina è attualmente impegnata nella nuova edizione di X Factor. Per la prima volta infatti siede tra i giudici del talent ... Leggi su caffeinamagazine

