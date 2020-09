Emma Marrone, insulti per la foto con il “ragazzo di colore”: lo sfogo della cantante (Di martedì 8 settembre 2020) Emma Marrone proprio nelle ultime ore è stata vittima degli insulti social per la foto pubblicata su twitter ma la sua risposta lascia tutti basiti. foto da Instagram: real brownLa cantante salentina che in questi mesi è stata impegnata con le prime registrazioni di Xfactor, si è trovata vittima della furia degli hater dopo la foto pubblicata sui social che ha destato molto scalpore. “Emma offre la cena a un ragazzo nero dopo che quest’ultimo non ha abbastanza soldi per permettersi di mangiare” è questo uno dei twitt che ha maggiormente fatto infuriare la cantante che ha dato la sua risposta lasciando tutti davvero senza parole. La ... Leggi su chenews

