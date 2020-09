Emma Marrone, insulti per foto con il “ragazzo nero” (che è Kanye West): il fake che cela odio e ignoranza (Di martedì 8 settembre 2020) I social stanno diventando sempre di più un covo di cattiveria, ignoranza e odio. Lo sa bene Emma Marrone che ha dovuto fare i conti (ancora una volta) con questo tris nocivo dopo essere stata tirata in ballo per via di una vergognosa bufala. Una foto con un “ragazzo nero” apparentemente bisognoso, al quale la... L'articolo Emma Marrone, insulti per foto con il “ragazzo nero” (che è Kanye West): il fake che cela odio e ignoranza proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu

