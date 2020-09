Emma Marrone insultata perché “offre la cena a un nero” ma è una foto ricordo con Kanye West (Di martedì 8 settembre 2020) Emma Marrone insultata sui social. Tutto parte da un tweet con una foto che la ritrae in compagnia di Kanye West ma il rapper non viene riconosciuto. “Emma offre la cena a un ragazzo nero dopo che quest’ultimo non ha abbastanza soldi per permettersi di mangiare”, cinguetta un account e da qui parte la polemica che raggiunge anche l’orecchio di Emma Marrone. In risposta a questo tweet, un utente commenta: “Abbattiamole, le mani a questa ipocrita sinistrorsa e come diceva mia nonna: ‘Il bene si fa ma non si ostenta’. Impara capra”. Qui interviene Emma Marrone che svela l’arcano che si nasconde dietro quel “ragazzo ... Leggi su optimagazine

armani : Italian artist Emma Marrone wore Giorgio Armani to the Venice Film Festival. #ArmaniStars #Venezia77 @la_Biennale… - Adnkronos : Colleferro, #EmmaMarrone: 'Violenza cresce e si insidia piano' - Agenzia_Ansa : Emma Marrone e le altre FOTO il red carpet di #Venezia77 #ANSA - scalise_luigia : RT @Adnkronos: Colleferro, #EmmaMarrone: 'Violenza cresce e si insidia piano' - plebs95747634 : @iltrumpo O al ristorante come Emma Marrone e Kanye West. -