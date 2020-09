Emma Marrone insultata per una foto con un “ragazzo nero che ha fame”. Lei sbotta: “Quello è Kanye West” (Di martedì 8 settembre 2020) Emma Marrone insultata sui social perché “offre da mangiare a un ‘nero bisognoso'”, ma lei risponde: “Quello è Kanye West” Emma Marrone è stata attaccata sui social per una fotografia con Kanye West. Gli haters in agguato ne hanno realizzato un meme per poi muovere un attacco razzista. “Emma offre la cena a un ragazzo dopo che quest’ultimo non ha abbastanza soldi per permettersi di mangiare”, scrivono su Twitter, ma gli haters non hanno perso tempo e hanno rigirato la frittata a proprio favore, attaccando Emma con commenti razzisti. La cantante però ha prontamente replicato: “Questo ‘ragazzo ... Leggi su tpi

