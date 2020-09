Emma Marrone insultata per la foto con "un nero che fame". Lei risponde: "È Kanye West" (Di martedì 8 settembre 2020) “Questo ‘ragazzo nero’ È Kanye West. E tutti quelli che mi stanno inondando di insulti sono la feccia di questo Paese”: questo si legge nel tweet scritto da Emma Marrone, che ha voluto mettere a tacere una polemica nata sui social. Un utente aveva postato una foto della cantante insieme al rapper scrivendo: “Emma Marrone offre la cena ad un ragazzo nero che non ha abbastanza soldi per permettersi da mangiare”. Giù una raffica di insulti rivolti all’artista: da chi la definiva “ipocrita” e “patetica” a chi la criticava per aver messo in mostra il bel gesto. Questo “ragazzo nero” È ... Leggi su huffingtonpost

