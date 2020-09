Emma Marrone Instagram, sull’omicidio di Willy: «L’ignoranza crea violenza» (Di martedì 8 settembre 2020) Poche ore fa la cantante Emma Marrone su Instagram ha pubblicato un post che non è passato inosservato ai suoi numerosi followers. L’artista ha deciso di spendere delle parole d’affetto nei confronti della famiglia di Willy Monteiro Duarte, il ragazzo ucciso a calci e pugni nella notte tra sabato 5 e domenica 6 settembre 2020 a Colleferro. Inoltre Emma ha lanciato un messaggio importate su come spesso “l’ignoranza crea la violenza”. Lo stesso concetto è stato ripreso anche da un’altra cantante, ovvero Alessandra Amoroso. Anche lei ha pubblicato un lungo post sul suo profilo Instagram. La notizia di Willy ha sconvolto decisamente tutti quanti. Leggi anche ... Leggi su urbanpost

