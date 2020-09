Emma Marrone e Kanye West in una foto, ma i razzisti non riconoscono il rapper: “Ipocrita, pensa agli italiani” (Di martedì 8 settembre 2020) La foto di Emma Marrone e Kanye West è stata pubblicata dall’account Twitter Tweet News il 7 settembre con questa didascalia: “Emma offre la cena a un ragazzo nero dopo che quest’ultimo non ha abbastanza soldi per permettersi da mangiare”. Lo scatto, screenshottato con la didascalia, è stato ripreso da tantissimi utenti razzisti per mettere alla gogna la cantante e accusarla di eccessiva bontà verso gli immigrati, nonostante i tanti italiani in condizioni di indigenza. Di seguito il commento di una signora: “Abbattiamole” le mani, a questa ipocrita sinistrorsa, e come diceva mia nonna: “Il bene si fa, ma non si ostenta”, impara capra!! Emma ... Leggi su bufale

armani : Italian artist Emma Marrone wore Giorgio Armani to the Venice Film Festival. #ArmaniStars #Venezia77 @la_Biennale… - repubblica : Emma Marrone, il post su Kanye West riceve insulti razzisti, lei risponde: 'È ora di punire le parole' - IlContiAndrea : Senza parole. #EmmaMarrone travolta dagli insulti per la foto con “un ragazzo d colore che ha fame”. Lei sbotta: “È… - la_sirenetta__ : Chissà se avranno detto a Kanye di quel tweet con Emma Marrone - pourquoitues : RT @Una_Gioia_Mai: Emma Marrone insultata perché in una foto è con Kanye West che da molti è stato scambiato per un immigrato. 1) siete raz… -