Emergency Hospital 19: l’ospedale sostenibile del futuro [FOTO] (Di martedì 8 settembre 2020) Una struttura sanitaria autosufficiente, indipendente e ottimizzata a livello energetico, che risponde alle esigenze di un’architettura d’emergenza, ma al contempo ha la capacità di essere un edificio definitivo. Emergency Hospital 19 è il progetto sviluppato da Humanitas, con il supporto ingegneristico e progettuale di Techint e dell’architetto Filippo Taidelli, per la gestione e il contenimento delle malattie infettive all’interno delle strutture ospedaliere. Un progetto in cui architettura, medicina e ingegneria, concorrono alla definizione di spazi per la gestione e la cura: efficienti, sostenibili e dal volto umano. Emergency Hospital 19, inaugurato a fine luglio, è il progetto pilota di un concept che può essere replicato in diverse parti del mondo: ... Leggi su meteoweb.eu

Ultime Notizie dalla rete : Emergency Hospital Emergency Hospital 19: l’ospedale sostenibile del futuro [FOTO] Meteo Web