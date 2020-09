Elezioni Usa, la sinistra radicale si prepara alla guerra civile (Di martedì 8 settembre 2020) Il pericoloso clima da “guerra civile” permanente che si respira negli Stati Uniti rischia di trascinarsi ben oltre le Elezioni presidenziali di novembre, fra morti da una parte e dall’altra e opposti estremismi. E la politica americana non sta facendo nulla per smorzare le polemiche e le tensioni, arrivando a sostenere che potrebbe non riconoscere … InsideOver. Leggi su it.insideover

