Educazione fisica gratis allo stadio Collana per 7mila studenti del Vomero (Di martedì 8 settembre 2020) Buone notizie per otto scuole della municipalità Vomero-Arenella. I protocolli anti Covid bloccano l’attività delle palestre all’interno degli istituti, ma in soccorso dello sport e dei ragazzi arriva la convenzione tra lo stadio Collana e otto scuole, appunto. Le ore di Educazione fisica saranno svolte all’interno dell’impianto collinare. Senza costi per gli studenti interessati, che sono 7670. Gli otto fortunati istituti sono: il liceo Mazzini di via Solimena, il liceo Pansini di piazza Quattro Giornate, l’istituto Superiore De Nicola di via E.A. Mario, il liceo Sannazaro di via Puccini, il liceo Comenio di via Saverio Gatto (unico istituto non del Vomero), l’Isis Giustino Fortunato di vico Acitillo, la media di Viale ... Leggi su ilnapolista

napolista : Educazione fisica gratis allo stadio #Collana per 7mila studenti del Vomero - ilNapolista - Zraima99 : RT @LoPsihologo: In tutte le scuole insegnano educazione fisica ma in nessuna scuola insegnano educazione psichica - bea4trice : RT @LoPsihologo: In tutte le scuole insegnano educazione fisica ma in nessuna scuola insegnano educazione psichica - finoallafollia : RT @LoPsihologo: In tutte le scuole insegnano educazione fisica ma in nessuna scuola insegnano educazione psichica - malalamuta : RT @lovegoodlight: educazione fisica è una merda di materia e andrebbe tolta dal programma in quanto se io voglio fare sport lo faccio per… -