Ecco il piano segreto per l’emergenza coronavirus. E’ del 22 febbraio, ma il governo ha perso tempo (Di martedì 8 settembre 2020) Roma, 8 set – Il piano segreto del governo giallofucsia per l’emergenza coronavirus, la cui esistenza è stata smentita fino a pochi giorni fa dal ministro della Salute Roberto Speranza, c’era Eccome. Si tratta di uno studio 40 pagine con grafici e tabelle in cui si analizzano tre scenari di rischio di epidemia e come intervenire. Nodo chiave dell’analisi è la disponibilità dei posti letto in terapia intensiva e come fronteggiare un maggior numero di ricoveri. E’ il “piano nazionale sanitario in risposta a un’eventuale emergenza pandemica da Covid-19”, secretato dall’esecutivo Conte e definito semplice “studio in itinere” con valutazioni “ipotetiche, aleatorie” dal ministro della Salute. Il ... Leggi su ilprimatonazionale

Corriere : ?? Un documento di 40 pagine, tre scenari di rischio, grafici e tabelle per mettere a punto le misure contro l’epide… - Capezzone : Ecco #LaVeritaAlleSette, rassegna politicamente scorrettissima con @capezzone. Covid, il governo sapeva ma rimase i… - capuanogio : La Regione #Piemonte chiede al CTS che sia riaperto l’Allianz Stadium già per #JuveSamp di fine settembre. Il piano… - fcin1908it : Conte ha scelto il motore della sua nuova Inter. GdS: 'Ecco l'uomo designato per lo scudetto' -… - HappyJayPo : RT @Phastidio: Il post del giorno - Ecco il programma nazionale francese di ripresa e resilienza, attendendo quello italiano. Spoiler: non… -