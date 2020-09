“È sempre mezzogiorno”: Antonella Clerici torna su Raiuno il 28 settembre (Di martedì 8 settembre 2020) Antonella Clerici si prepara a tornare nelle case degli italiani con “È sempre mezzogiorno”, il nuovo show di Raiuno che vedrà informazione e divertimento al centro della scena. Spazio anche alla cucina. Le prime anticipazioni. Antonella Clerici scalda i motori e si prepara a tornare, la voglia è quasi come quella degli esordi, dopo un periodo … L'articolo “È sempre mezzogiorno”: Antonella Clerici torna su Raiuno il 28 settembre è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna

