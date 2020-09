È scomparso Pasquale Casillo, il presidente del Foggia dei miracoli (Di martedì 8 settembre 2020) Se ne è andato a 71 anni Pasquale Casillo, storico presidente del “Foggia dei miracoli” che a cavallo tra gli anni ’80 e ’90 traghettò la squadra pugliese dalla Serie C alla Serie A. L’imprenditore rilevò il club nel 1986 e, con Zdenek Zeman in panchina, portò il Foggia nella massima serie nella stagione ’90-’91. Casillo è stato poi presidente anche di Salernitana, Bologna e Avellino. Il “Re del Grano”, come veniva soprannominato essendo stato tra i maggiori produttori di grano al sud, è scomparso a causa di una malattia. Foto: Sito ufficiale Foggia L'articolo ... Leggi su alfredopedulla

Prime reazioni dal mondo politico dopo la morte di Pasquale Casillo, storico presidente del Foggia negli anni d'oro di Zemanlandia. "Un velo di tristezza questa mattina ha avvolto tutti i tifosi rosso ...

