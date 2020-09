È morto Pasquale Casillo, il “Re del grano” e presidente del Foggia dei miracoli di Zeman (Di martedì 8 settembre 2020) Una vita passata dall’altra parte della barricata. Una corsa a perdifiato in direzione ostinata e contraria, per dirla con le parole di Fabrizio De André. Perché niente come il confitto aiuta a creare una narrazione di se stessi, a definire la propria identità. Pasquale Casillo ha smesso di combattere l’altra sera, quando per la prima volta ha dovuto alzare bandiera bianca. A 71 anni il “Re del grano” si è arreso alla malattia che lo sfibrava da anni. Carattere spigoloso ma allo stesso tempo sorridente, Casillo è stato un uomo dalle contraddizioni apparenti. L’opulenza arriva grazie a una visione imprenditoriale fuori dal comune. A 40 anni è il titolare, insieme al fratello minore Aniello, di un gruppo industriale che macina milioni. Nel vero senso della parola. Nel ... Leggi su ilfattoquotidiano

