Duro colpo a Sea Watch: fermato l'aereo della Ong (Di martedì 8 settembre 2020) Federico Garau "Il governo italiano ha chiuso i nostri occhi sul Mediterraneo centrale", dice lamentandosi su Twitter la portavoce di Sea-Watch Italia L'ente nazionale per l'Aviazione civile (Enac) non fa in tempo a certificare il blocco dell'aereo delle Ong Moonbird che subito arrivano le lacrimevoli lamentele via Twitter sulla pagina di Sea-Watch Italia. Il mezzo, un aereo da turismo monomotore modello Cirrus Sr22, opera per conto della svizzera Humanitarian e della tedesca Sea-Watch svolgendo delle mansioni di controllo e di avvistamento di imbarcazioni di clandestini che solcano il Mediterraneo centrale, così da poter coordinare dall'alto le operazioni delle navi "di soccorso" sovvenzionate proprio dalle stesse società no profit.

Ultime Notizie dalla rete : Duro colpo Duro colpo a Sea Watch: fermato l'aereo della Ong ilGiornale.it Willy, il fratello maggiore dei due "pugili": «Devono pagare ma il colpo mortale non è il loro»

Alessandro Bianchi, 33 anni, il fratello maggiore di Gabriele e Marco i pugili accusati dell’omicidio del giovane Willy Monteiro Duarte a Colleferro, si affaccia da dietro l’enorme cancellata nera del ...

Sparks Group, un duro colpo alla pirateria

L'aver fermato l'attività di Sparks e di altri gruppi ha impattato in modo importante sul numero delle nuove release nelle ultime settimane. Nelle scorse settimane le autorità USA, in collaborazione c ...

