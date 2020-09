Dramma Nicolò Zaniolo di nuovo ko al ginocchio (Di martedì 8 settembre 2020) Il talento della Roma si è infortunato nella gara vinta dall’Italia 1-0 in cada dell’Olanda. Un secondo Dramma per Nicolò Zaniolo, di nuovo ko al ginocchio. Il ragazzo si è accasciato nel finale del primo tempo della sfida di Nations League, chiedendo immediatamente il cambio per il dolore avvertito al ginocchio sinistro. I primi esami al quale è stato subito sottoposto hanno evidenziato un infortunio al legamento crociato. È in dubbio se per la rottura o una lesione. Ulteriori accertamenti a Villa Stuart ed eventualmente a un nuovo intervento. Il 12 gennaio scorso Nicolò Zaniolo aveva riportato la rottura del crociato del ginocchio destro ... Leggi su laprimapagina

