Diletta Leotta svela il suo trucco mattutino: Instagram incantato -Foto (Di martedì 8 settembre 2020) Diletta Leotta torna a postare su Instagram e lo fa con una Foto che lascia tutti a bocca aperta: la bellezza della conduttrice è disarmante Una delle donne più amate e desiderate d’Italia è senza dubbio Diletta Leotta. La bellissima conduttrice, ce nei giorni scorsi è tornata a condurre il programma ‘Take Away’ a Radio 105, continua a sorprendere i propri followers su Instagram. Questa mattina il volto noto di DAZN ha deciso di mostrare il risultato del suo make up mattutino postando una Foto sul suo profilo ufficiale, seguito da 7 milioni di utenti. Una bellezza esagerata anche nelle prime ore del mattino, con uno sguardo tra l’angelico ed il sensuale che ammira l’alba. ... Leggi su bloglive

