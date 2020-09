Dieta, i benefici della cottura lenta. Vietate le grigliate (Di martedì 8 settembre 2020) Quando si parla di alimentazione sana, è necessario concentrarsi non solo su cosa si mette nel piatto, ma anche su come lo si cuoce. Questa raccomandazione riguarda soprattutto la carne. Come evidenziato da uno studio i cui dettagli sono stati pubblicati sulle pagine della rivista Nutrients, nel momento in cui ci si interroga su come trattare la carne prima di metterla in tavola, è bene optare per la cottura lenta. Il lavoro di ricerca in questione, che ha visto impegnate equipe dell’Università dell’Australia Meridionale e della Gyeongsong National University, ha permesso di scoprire che il consumo di carne rossa o lavorata aumenta la presenza di un composto proteico capace di incrementare il rischio di patologie cardiovascolari, ictus e complicanze del diabete. Come evidenziato dal ... Leggi su dilei

