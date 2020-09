Delitto Khashoggi, otto condanne in Arabia Saudita. La fidanzata del giornalista: “Sentenza che deride la giustizia” (Di martedì 8 settembre 2020) condanne definitive a 20 anni di reclusione per otto imputati per il brutale omicidio di Jamal Khashoggi, il giornalista dissidente, torturato a morte nel consolato di Istanbul. RIAD – Ha suscitato forti critiche la sentenza definitiva per la morte di Jamal Khashoggi, il giornalista arabo dissidente, torturato e ucciso nell’ottobre 2018 nel consolato Saudita di Istanbul. Delitto Khashoggi, le condanne Per l’omicidio di Jamal Khashoggi i giudici arabi hanno condannato in via definitiva 5 imputati a 20 anni. A renderlo noto la tv di Stato araba. In Arabia Saudita gli omicidi vengono condannati solitamente con la pena di morte ... Leggi su newsmondo

NewsMondo1 : Delitto Khashoggi, otto condanne in Arabia Saudita. La fidanzata del giornalista: “Sentenza che deride la giustizia… -