Del Vecchio (De Luca Presidente): “Porre un freno all’emergenza economica e sociale” (Di martedì 8 settembre 2020) Tempo di lettura: 2 minuti“L’emergenza Covid-19 oggi impone di ripensare il modo di fare politica. Temi come la sicurezza della salute dei cittadini devono essere al centro dell’agenda degli amministratori. Purtroppo, però, l’emergenza sanitaria si è trasformata già in emergenza economica e sociale. Il nostro Sannio già provato ed indebolito dalla grande crisi economica globale del 2008 oggi deve affrontare una nuova e più profonda crisi che mette a dura prova l’occupazione, le imprese e i sistemi sociali”. Così Raffaele Del Vecchio, candidato alle prossime elezioni regionali nella lista “De Luca Presidente”. “Tre grandi questioni – continua Del Vecchio – dovrebbero ispirare chi ... Leggi su anteprima24

borghi_claudio : @Fabry_tanakasan @microcerotis @SHIN_Fafnhir Ma perchè date ascolto a qualsiasi cretinata? Sono il vostro rappresen… - DarioNardella : Al via la pedonalizzazione del tratto del lungarno accanto a Ponte Vecchio (De’Medici-Acciaiuoli). Una giornata sto… - MalinconicaF : @a70199617 @nicola_vecchio @Mov5Stelle Il mov 5 stelle non è solo, si è adattato alla compagnia assaporando il gust… - cinicus : @alessiodanesi Seguendo la discussione del tweet che hai postato, è un vecchio punto vendita dismesso diventato sed… - LorenzoTonion : RT @Tatiana8VP: Il critico del Cremlino è uscito dal coma. Anche stavolta novichok, l'arma letale che non lascerebbe scampo, non ha funzio… -

Ultime Notizie dalla rete : Del Vecchio Del Vecchio scommette ancora sul turismo. Covivio compra 8 hotel per 573 mln Affaritaliani.it Oggi giocherebbero così: le probabili formazioni delle grandi d’Europa

Di seguito l’undici tipo delle grandi squadre del vecchio continente, pronte ad affrontarsi nelle varie competizioni europee. LONDRA – Sta per cominciare una nuova stagione all’insegna dello spettacol ...

Termina sulle rive curinghesi del Mar Tirreno il “Cammino della Prima Italia”

Lamezia Terme - Il “Cammino della Prima Italia” termina sulle rive curinghesi del Mar Tirreno. La prima edizione del cammino inizia da Squillace lido, dove con una breve cerimonia, di prelievo delle a ...

Di seguito l’undici tipo delle grandi squadre del vecchio continente, pronte ad affrontarsi nelle varie competizioni europee. LONDRA – Sta per cominciare una nuova stagione all’insegna dello spettacol ...Lamezia Terme - Il “Cammino della Prima Italia” termina sulle rive curinghesi del Mar Tirreno. La prima edizione del cammino inizia da Squillace lido, dove con una breve cerimonia, di prelievo delle a ...