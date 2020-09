Ddl voto 18enni per il Senato, bocciato il rinvio chiesto dal centrodestra: la riforma arriva a Palazzo Madama (Di martedì 8 settembre 2020) Non ci sono solo la riforma della legge elettorale e i correttivi costituzionali che hanno iniziato il loro percorso a Montecitorio. In Senato la maggioranza sta cercando di sbloccare i lavori su un altro punto dell’accordo di governo Pd-M5s: la possibilità per i 18enni di votare anche per eleggere i rappresentanti di Palazzo Madama. Il ddl di riforma costituzionale, chiesto dal Pd tra le riforme che dovranno accompagnare il taglio dei parlamentari, ha ricevuto il primo via libera alla Camera il 31 luglio 2019, ma in totale servono quattro passaggi in Aula. L’obiettivo è la modifica dell’articolo 58 della Costituzione che attualmente prevede che gli elettori del Senato devono avere almeno 25 anni e si possa essere eletti ... Leggi su ilfattoquotidiano

beneventoapp : Riforme: respinta proposta centrodestra, domani esame ddl su voto diciottenni: Roma, 8 set. (Adnkronos) - Con 121 v… - serenel14278447 : RT @Adnkronos: #Riforme, stop M5S a ddl su voto per 18enni in Senato - patriziadegioia : RT @AndreaMarcucci: Il #Senato conferma la calendarizzazione del ddl costituzionale sul voto ai diciottenni anche a Palazzo Madama. Cambiar… - FrancoCibin : @_AMazziotti @nzingaretti @Azione_it @CarloCalenda Mi scusi sulla legge elettorale confermo, ma per voto a 18enni s… - a70199617 : #SE UNO È MAGGIORENNE È MAGGIORENNE PER RUTTO Riforme: ddl voto 18enni al via domani al Senato -