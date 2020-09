DayDreamer – Le Ali del Sogno, anticipazioni: Sanem ha paura di perdere Can per sempre (Di martedì 8 settembre 2020) Doppio episodio di DayDreamer – Le Ali del Sogno nel pomeriggio di sabato Dopo l’appuntamento in prima serata di DayDreamer – Le Ali del Sogno che ha visto la messa in onda di tre episodi, la serie tv turca tornerà sabato prossimo. Infatti il 12 settembre 2020 dalle 14:10 sino alle 16 verranno trasmesse due puntate, per poi lasciare spazio alla nuova edizione di Verissimo di Silvia Toffanin. Le anticipazioni rivelano che Sanem sarà gelosa di Ceyda che è intenzionata a conquistare Can. Emre le proporrà un accordo, ovvero licenziarsi e lui manderà via Aylin dall’azienda. La proposta di Emre a Sanem Le anticipazioni del primo episodio di DayDreamer – Le Ali del ... Leggi su kontrokultura

Giusy78136097 : Sei stata come un faro nella notte, mi hai salvato. Ci sono cose nella vita che non cambiano mai... hai capito?” (C… - Virgini69455679 : RT @canyamanitalian: Ascolti tv 07/09/2020 del PRIME TIME di DAY DREAMER - Le Ali Del Sogno ???? Ha totalizzato 2.492.000 di spettatori con… - Giusy_d98 : RT @canyamanitalian: Ascolti tv 07/09/2020 del PRIME TIME di DAY DREAMER - Le Ali Del Sogno ???? Ha totalizzato 2.492.000 di spettatori con… - Francyocchiver2 : RT @canyamanitalian: Ascolti tv 07/09/2020 del PRIME TIME di DAY DREAMER - Le Ali Del Sogno ???? Ha totalizzato 2.492.000 di spettatori con… - CapezzutoF : RT @canyamanitalian: Ascolti tv 07/09/2020 del PRIME TIME di DAY DREAMER - Le Ali Del Sogno ???? Ha totalizzato 2.492.000 di spettatori con… -