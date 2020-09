Daydreamer anticipazioni: Sanem gelosa escogita un piano (Di martedì 8 settembre 2020) Sabato 12 Settembre tornerà un nuovo appuntamento della soap opera turca ‘Daydreamer – le ali del sogno’. I telespettatori di Canale 5 assisteranno a ben due puntate che verranno trasmesse a partire dalle ore 14:00 fino alle ore 16:00. I nuovi episodi della serie televisiva di successo, racconteranno nuove situazioni che vivranno gli amatissimi Can e Sanem con il resto dei protagonisti. Ma vediamo insieme cosa accadrà durante la puntata del sabato pomeriggio. anticipazioni 12 Settembre Nel primo episodio assisteremo ad un furioso Can che irrompe nell’ufficio di Fabbri, stufo di rincorrerlo in continuazione. E mentre quest’ultimo cerca di nascondersi, Emre propone un accordo a Sanem, che non sarà di certo promettente per la carriera della giovane donna. Dopo una feroce ... Leggi su velvetgossip

