DayDreamer Anticipazioni, Puntate 12-14 Settembre 2020: Tutti Sanno Della Relazione di Can e Sanem! (Di martedì 8 settembre 2020) DayDreamer, trama Puntate dal 12 al 14 Settembre 2020: Aylin manda ad alcuni giornali le foto di Can e Sanem insieme, facendo sapere a Tutti che stanno insieme. I due ragazzi nascondono la loro Relazione, mentre Ceyda non intende allontanarsi dal fotografo… DayDreamer, che sarà mandato in onda in prima serata il 7 Settembre, in attesa di vedere l’andamento degli ascolti, sarà trasmesso anche di sabato, domenica e lunedì. Prima dell’inizio di Verissimo, al posto de Il Segreto, ci sarà l’amatissima telenovela turca. Vale lo stesso per il pomeriggio Della domenica. Al centro dell’attenzione in questa puntata ci sarà la mossa di Aylin che riuscirà a far sapere a ... Leggi su uominiedonnenews

blastingnewstc : DayDreamer, anticipazioni al 19 settembre: la sorella di Leyla si fidanzerà con Can - zazoomblog : Daydreamer Anticipazioni: Ecco perché Can odia sua madre! - #Daydreamer #Anticipazioni: #perché - zazoomblog : Daydreamer anticipazioni: Sanem gelosa escogita un piano - #Daydreamer #anticipazioni: #Sanem - redazionetvsoap : #DayDreamer #Anticipazioni Cosa succede LA PROSSIMA SETTIMANA? Ecco le #trame -