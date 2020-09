David e Victoria Beckham hanno avuto il coronavirus. E l’hanno tenuto segreto (Di martedì 8 settembre 2020) I Beckham, ritratti di famiglia sfoglia la gallery David e Victoria Beckham avrebbero avuto il coronavirus. A lanciare la “bomba” sono il Sun e il Mirror, che ne hanno dato per primi la notizia. Secondo i tabloid britannici, le due star si sarebbero curate in gran segreto, senza mai dichiarare all’esterno di aver contratto il Covid 19. Come, invece, hanno fatto altri divi di Hollywood – tra cui Dwayne Johnson e Tom Hanks – che ... Leggi su iodonna

