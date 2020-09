David Beckham e Victoria contagiati alla festa E spunta un segreto "imbarazzante" - (Di martedì 8 settembre 2020) Novella Toloni La coppia avrebbe contratto il coronavirus a Los Angeles ma se ne sarebbe accorta solo dopo la festa di compleanno del figlio Brooklyn. Victoria presa dal panico ha messo in quarantena l'intera famiglia ancor prima che le autorità inglesi imponessero il lockdown Victoria e David Beckham entrano nella lunga lista di personaggi famosi che avrebbero contratto il coronavirus. Il condizionale è d'obbligo ma a far trapelare quella che sarebbe una certezza è il tabloid britannico The Sun, che svela come la coppia si sia contagiata agli inizi di marzo "combattendo segretamente il virus". Scenario del contagio Los Angeles dove Victoria e David Beckham sono volati a inizio marzo per presenziare ad alcuni incontri ed ... Leggi su ilgiornale

