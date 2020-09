Daniela Martani: “Eliana Michelazzo si è fatta pubblicità con il Coronavirus” (Di mercoledì 9 settembre 2020) Daniela Martani, ospite a Pomeriggio cinque, ha detto la sua personalissima opinione sul Coronavirus. E arrivano le critiche. “Non ho parole per lei. Fatela stare in silenzio. Ma fa politica?”. Con queste parole, Eliana Michelazzo ha commentato nelle sue Ig stories quanto detto da Daniela Martani. Quest’ultima è stata ospite alla prima puntata di Pomeriggio … L'articolo Daniela Martani: “Eliana Michelazzo si è fatta pubblicità con il Coronavirus” proviene da leggilo.org. Leggi su leggilo

trashtvstellare : DANIELA MARTANI: 'LA MICHELAZZO SI È FATTA PUBBLICITÀ COL COVID-19' Cosa ne pensate? #Pomeriggio5 - APmagazineit : Barbara D’Urso torna in onda con #Pomeriggio5 e riparte da Daniela Martani. Era proprio necessario? - s__russo : Io sono vegano e non mi sento in alcun modo rappresentato dalla vegana Daniela Martani, personaggio mediatico discu… - La_Giulia_87 : E io che quando ho visto l’hastag #barbaradursoisoverparty ho pensato si riferisse al fatto che la Barbarella avess… -