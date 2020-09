‘Dall’orto della nonna, escono miracoli’: la zucchina da record della signora Margherita (Di martedì 8 settembre 2020) ‘Dall’orto della nonna, escono miracoli’, diceva una mamma ai propri figli. Ora, da quello della signora Margherita Fanti da Cloz, miracoli pare proprio di no, ma zucchina dall’aspetto miracoloso sì. Alcuni giorni fa, dall’appezzamento di terreno in via a Palù, accudito con tanto amore e passione dalla residente, la donna ha portato a casa un maxi ortaggio: lunghezza 65 centimetri, larghezza 18 centimetri, sette chili e 200 grammi, invece, il peso. La zucchina, o zucchino, è una specie della famiglia delle Cucurbitaceae, con frutti che sono utilizzati immaturi. E’ una pianta annuale con fusto erbaceo flessibile ... Leggi su meteoweb.eu

Mimmotto3 : @robersperanza Caro Ministro encomiabile la costante dovuta attività. Osservazioni frequentemente corrette che nece… - dbiosunito : Prosegue l'iniziativa 'Pillole dall'Orto': passeggiate guidate di 30 minuti in compagnia della guide naturalistiche… -

Ultime Notizie dalla rete : ‘Dall’orto della Lamezia Terme, dal Museo all’orto: Liceo "Campanella" e "Don Milani" alla riscoperta del territorio Calabria News