Dai lividi in faccia al red carpet. La carriera da influencer dell’infermiera anti-Covid (Di martedì 8 settembre 2020) Roma, 8 sett – “La storia si ripete sempre due volte: la prima volta come tragedia, la seconda come farsa”: questa frase, attribuita a Karl Marx, aderisce perfettamente a quello che vi stiamo per raccontare. Ricordate l’immagine commovente dell’infermiera col volto pieno di segni, simbolo inequivocabile del suo sacrificio nelle corsie d’ospedale lombarde, nei giorni bui dell’emergenza sanitaria causa Covid-19? Si chiama Alessia Bonari e ora sfila sul red carpet di Venezia dove viene premiata “persona dell’anno”. L’infermiera col profilo Instagram “verificato” Fin qui quasi niente di strano: in un mondo in cui le signore di Mondello diventano vip e Selvaggia Lucarelli ha diretto Rolling Stone, tutto può accadere. La bella Alessia, magari, è stata usata alla Mostra ... Leggi su ilprimatonazionale

La foto dell'infermiera di Grosseto Alessia Bonari con il volto duramente provato dalla fatica e segnato dai lividi della mascherina e delle lenti protettive necessari per proteggerla dal coronavirus,

