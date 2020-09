Dai banchi alle mascherine, il 'glossario' per il rientro a scuola (Di martedì 8 settembre 2020) AGI - Pochi giorni e si riapriranno le aule scolastiche in tutta Italia, dopo i lunghi mesi di stop. L'emergenza Covid ha cambiato radicalmente le modalità con cui si starà in classe, e tra la paura del contagio e, più pragmatici ma non meno concreti, problemi logistici per gli operatori scolastici e gli stessi genitori, c'è un nuovo vocabolario che tutti devono conoscere per affrontare il nuovo anno scolastico, il primo ai tempi del coronavirus. Parole chiave che possono aiutare a districarsi nelle nuove disposizioni. Temperatura Come controllare se gli studenti hanno la febbre? Il report dell'Istituto Superiore di Sanità dal titolo 'Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell'infanzia' chiarisce questo e tanti altri punti sul piano sanitario. Ogni mattina ... Leggi su agi

