Da marzo a oggi in Italia 71 suicidi: le altre vittime (silenziose) del Covid (Di martedì 8 settembre 2020) Il Covid ha ucciso molte persone. Ma non solo per i danni causati alla salute delle persone. Infatti c’è un conteggio nel numero delle vittime che spesso non viene considerato. Il dato fa rabbrividire: da marzo ad oggi, in Italia 71 persone si sono tolte la vita, 46 hanno tentato di farlo. Tanti, troppi suicidi. Numeri che secondo gli esperti riuniti al Convegno internazionale di suicidologia e salute Pubblica organizzato da Sapienza Università di Roma sono legati in maniera sia diretta che indiretta alla pandemia, al lockdown, alla crisi economica e alle crisi dentro le mura domestiche e quelle interiori. Si tratta di un vero e proprio allarme sociale che rischia di espandersi nel giro dei prossimi mesi. “Il numero rilevante di casi riferiti dai mass media, ... Leggi su ilparagone

