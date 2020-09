Da domani riaprono 400 nidi per 16.500 bimbi (Di martedì 8 settembre 2020) Roma – riaprono domani i nidi capitolini. I bambini da 0 a 3 anni iscritti nelle circa 400 strutture a gestione diretta e indiretta di Roma Capitale per l’anno educativo 2020-2021 sono oltre 16.500. In aderenza alle linee guida regionali, sara’ garantita la stabilita’ dei gruppi: ciascun gruppo di bambini avra’ un educatore di riferimento e un ambiente riservato dove svolgere le attivita’. Mercoledi’ 9 settembre i nidi capitolini riapriranno con orario unico, dalle ore 8 alle 14. Dal 12 ottobre iniziera’ anche il tempo pieno, per i bambini le cui famiglie hanno espresso questa opzione al momento dell’iscrizione. Il servizio di ristorazione con la consumazione del pasto nelle strutture e’ garantito sin dal primo giorno. Come ogni anno, ad entrare per primi ... Leggi su romadailynews

Da domani sarà riaperto il Centro Comunale di Raccolta, chiuso stamane per i danni causati dalla forte pioggia di ieri Fasano - Dopo il nubifragio del 7 settembre, a tempo di record il Centro Comunale ...

Davanti c’è questa certezza: tra 24 ore i 208 asili nidi pubblici di Roma riapriranno i battenti per ospitare a scaglioni più di 18 mila piccoli da zero a tre anni, ma in due strutture su tre le conse ...

