Da Correa a Morales, leadership finite in tribunale (Di martedì 8 settembre 2020) Come già è accaduto in Brasile per Lula e Dilma Rousseff, saranno i tribunali a mettere fine alle aspirazioni politiche di Rafael Correa e di Evo Morales, due dei massimi esponenti del socialismo latinoamericano che hanno lasciato il segno, nel bene e nel male, nei rispettivi Paesi e nella storia del Sud America.Con una coincidenza di tempi del tutto fortuita, ieri a Quito la corte nazionale di giustizia dell’Ecuador ha respinto la richiesta con la quale l’ex presidente Correa aveva chiesto di annullare la sentenza che lo aveva condannato a otto anni di carcere per tangenti, e di fatto gli ha precluso la strada alla candidatura a vice presidente alle elezioni del 2021.Allo stesso tempo a La Paz, il tribunale costituzionale della Bolivia ha respinto la richiesta dell’ex presidente Evo ... Leggi su huffingtonpost

Trovolavorobiz : RT @kattolikamente: Il socialismo sudamericano riceve un altro colpo, dopo quelli inferti a Lula e Evo Morales. Condannato a 8 anni per cor… - Robycop51 : RT @kattolikamente: Il socialismo sudamericano riceve un altro colpo, dopo quelli inferti a Lula e Evo Morales. Condannato a 8 anni per cor… - NikolausvonMyra : RT @kattolikamente: Il socialismo sudamericano riceve un altro colpo, dopo quelli inferti a Lula e Evo Morales. Condannato a 8 anni per cor… - pfarrer39387 : RT @kattolikamente: Il socialismo sudamericano riceve un altro colpo, dopo quelli inferti a Lula e Evo Morales. Condannato a 8 anni per cor… - kattolikamente : Il socialismo sudamericano riceve un altro colpo, dopo quelli inferti a Lula e Evo Morales. Condannato a 8 anni per… -

Ultime Notizie dalla rete : Correa Morales Da Correa a Morales, leadership finite in tribunale L'HuffPost Da Correa a Morales, leadership finite in tribunale

Come già è accaduto in Brasile per Lula e Dilma Rousseff, saranno i tribunali a mettere fine alle aspirazioni politiche di Rafael Correa e di Evo Morales, due dei massimi esponenti del socialismo lati ...

Ecuador. Respinta la candidatura di Rafael Correa

In Ecuador, il 7 febbraio 2021 si svolgeranno le elezioni per rinnovare il governo e il parlamento. Dalle primarie realizzate dalle varie formazioni politiche nel mese di agosto, sono emerse 20 formul ...

Come già è accaduto in Brasile per Lula e Dilma Rousseff, saranno i tribunali a mettere fine alle aspirazioni politiche di Rafael Correa e di Evo Morales, due dei massimi esponenti del socialismo lati ...In Ecuador, il 7 febbraio 2021 si svolgeranno le elezioni per rinnovare il governo e il parlamento. Dalle primarie realizzate dalle varie formazioni politiche nel mese di agosto, sono emerse 20 formul ...