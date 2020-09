Croazia, Perisic: “Siamo una Nazionale prestigiosa, non importa chi affronti. Francia? Nessuna rivincita (Di martedì 8 settembre 2020) Quando giochi per la Croazia non importa chi c’è dall’altra parte.Italia, Zaniolo shock: confermata la rottura del legamento crociato sinistro. Le ultimeQueste le parole di Ivan Perisic. L'esterno dell'Inter approdato nella scorsa stagione in prestito al Bayern Monaco, è intervenuto in conferenza stampa a poche ore dalla sfida di Nations League tra Croazia e Francia: "E' la prima contro la Francia dopo la finale di Mosca durante la quale abbiamo dominato nel primo tempo, ma purtroppo abbiamo subito due gol. Abbiamo provato a cambiare le cose nel secondo tempo, ma non ha funzionato. Non c’è rivincita, questa è una nuova partita per me. Ci sono molti nuovi giocatori da entrambe le ... Leggi su mediagol

